В Ужгороді коп побив велосипедиста: поліція почала службове розслідування

На Закарпатті поліція ініціювала службову перевірку щодо свого співробітника, який вночі жорстоко побив велосипедиста в Ужгороді.

Про це повідомляє Національна поліція Закарпаття.

“Сьогодні, 29 листопада, у ЗМІ було оприлюднено публікації щодо побиття працівниками поліції велосипедиста на вул. Одеській в Ужгороді. Керівництво поліції негайно відреагувало на повідомлення та ініціювало ретельну перевірку інформації”, - йдеться в повідомленні.

На даний момент встановлено, що близько опівночі до приймального відділення міської лікарні звернувся 32-річний ужгородець. Проте від надання допомоги та госпіталізації чоловік відмовився. Заяви до поліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень також не надходило. Особи поліцейських, які причетні до інциденту, встановлено.

Правоохоронці звертаються до очевидців з проханням надати свідчення та відеодокази причетності до правопорушення поліцейських.

Про результати перевірки буде поінформовано додатково, зазначили в поліції.

Ситуацію, про яку йде мова, оприлюднив у мережі facebook (закрита група "Порадьте, будь ласка (Ужгород)" користувач Андрій Лелекач. Зі слів громадянина, він став свідком, як поліцейський вночі в неадекватному стан жорстоко бив на вулиці велосипедиста. Після зауваження очевидців побиття, зокрема, після попередження про дзвінок на 102, поліцейський став кидатися на людей та погрожував табельною зброєю.