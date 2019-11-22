Побиття у притулку: перевіряють чиновників одеської Служби у справах дітей

За результатами перевірки Одеського центру соціально-психологічної реабілітації дітей (колишній притулок “Світанок”) голова ОДА Максим Куций розпорядився розпочати дисциплінарне провадження щодо начальника Служби у справах дітей Володимира Самборського.

А також відсторонити від виконання обов'язків керівника відділу соціально-правового захисту дітей Світлану Кузнецову.

Про це Куций повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Через проблеми “Світанку” керівницю відділу соціально-правового захисту дітей Світлану Кузнецову відсторонено. Також розпочато дисциплінарне провадження відносно начальника Служби у справах дітей Володимира Самборського. Таке рішення прийнято за результатами перевірки Центру соціально-психологічної реабілітації дітей", - зазначив голова ОДА.

Він уточнив, що до перевірки було залучено незалежних експертів від Благодійного фонду "Корпорації монстрів", Інну Білоус, Максима Тимотіна і колишніх вихованців закладу.

За їх оцінками, у “Світанку” майже не організована робота з реабілітації дітей. За час перевірки жоден з вихованців не відвідував школу. Також вони самі займаються своїм дозвіллям. На харчування дітей виділяється лише 8 відсотків (!) від загального бюджету закладу.

Куций зазначив, що "торік із “Світанку” звільнився 31 працівник, цього року - 27. Також не укладено договору з поліклініками про огляд та лікування дітей".

Куций також розпорядився розробити упродовж трьох днів детальний план заходів Служби у справах дітей з усунення виявлених порушень і вирішив тримати на особистому контролі ситуацію в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як повідомлялося, півмісяця тому новопризначений голова Одеської ОДА Куций заявив, що напрацьовує разом із правозахисниками стратегію вирішення проблем обласного Центру соціально-психологічної реабілітації "Світанок" - "від комунікації із вихованцями до умов їх проживання у центрі".

Раніше Генпрокуратура взяла на контроль справу щодо катування вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації на Одещині. У зв’язку з резонансом та численними публікаціями у ЗМІ заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов направив прокурору Одеської області доручення щодо перевірки оприлюднених фактів.

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Правоохоронці здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях за фактами катування та інших порушень прав вихованців КЗ “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації” за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) , ч.3 ст. 152 (зґвалтування), ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Також працівники прокуратури і ДБР виявили під час розслідування кримінальних проваджень нарахування зарплати п'яти фіктивним працівникам, які насправді не працювали у комунальному закладі.

26 жовтня колишній сержант патрульної служби Одеської області Зоя Мельник оприлюднила у Facebook інформацію про те, що в Центрі підлітків принижували, били, катували. За її твердженням, у знущаннях брали участь також представники приватної охоронної фірми “Центр”, після перевірки одного з них звільнено з роботи.