На Херсонщині поліція проводить службове розслідування через скандальне відео

На Херсонщині призначене службове розслідування у відношенні працівника поліції у зв’язку з відео, яке поширюють у соцмережах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«В одній із соціальних мереж набирає поширення відеоматеріал, в якому працівник Головного управління Національної поліції в Херсонській області обвинувачує заступника начальника Управління превентивної діяльності в отриманні хабарів. За даним фактом за вказівкою керівництва обласного главку поліції призначене проведення службового розслідування. На цей час керівник буде відсторонений від виконання службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.

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За словами начальника обласної поліції Олександра Прокудіна, оприлюднена інформація буде ретельно перевірена інспекцією з особового складу. Також за даним фактом буде поінформовано Державне бюро розслідувань. У разі доведення вини відстороненого працівника, буде прийняте безальтернативне рішення – звільнення його з лав Національної поліції. Також до суворої дисциплінарної відповідальності будуть притягнуті його безпосередні керівники.

Відео оприлюднило місцеве видання "Херсон Онлайн" з посиланням на сторінку "Інформатор Херсон" у Facebook.