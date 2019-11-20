На Херсонщині поліція проводить службове розслідування через скандальне відео
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.
«В одній із соціальних мереж набирає поширення відеоматеріал, в якому працівник Головного управління Національної поліції в Херсонській області обвинувачує заступника начальника Управління превентивної діяльності в отриманні хабарів. За даним фактом за вказівкою керівництва обласного главку поліції призначене проведення службового розслідування. На цей час керівник буде відсторонений від виконання службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.
За словами начальника обласної поліції Олександра Прокудіна, оприлюднена інформація буде ретельно перевірена інспекцією з особового складу. Також за даним фактом буде поінформовано Державне бюро розслідувань. У разі доведення вини відстороненого працівника, буде прийняте безальтернативне рішення – звільнення його з лав Національної поліції. Також до суворої дисциплінарної відповідальності будуть притягнуті його безпосередні керівники.
Відео оприлюднило місцеве видання "Херсон Онлайн" з посиланням на сторінку "Інформатор Херсон" у Facebook.