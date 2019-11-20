Заступники голови Харківської облради спростовують обшуки

Обидва заступники голови Харківської облради Сергія Чернова - Віктор Коваленко та Володимир Скоробагач заперечили свою можливу причетність до злочинної схеми використання комунальних підприємств для отримання перемог в тендерах, про що заявило МВС.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказали в Харківській облраді.

«Працюю відповідно до посадових обов’язків. Питань з боку правоохоронців немає», - зазначив у коментарі перший заступник голови облради Коваленко.

Що ж до Скоробагача, то його прессекретар Вікторія Петрухіна заявила: «До нього ніхто не приходив, обшуків не проводили, йому нічого не пред’являлося, власне ні про що й говорити».

Як зазначили у пресслужбі облради, керівництво Харківської обласної ради про все дізналося зі ЗМІ. Жодних документів від Нацполіції, які б стосувалися діяльності співробітників чи підпорядкованих комунальних підприємств, в облраді не отримували, тож не можуть сказати про які комунальні підприємства йдеться у пресрелізі Нацполіції.

Прокоментував у Facebook події в Харкові і голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Продовжую все глибше розбиратися в проблемах нашої з вами Харківщини. По-перше. Складається враження, що дехто ніяк не може прийти до тями та зрештою усвідомити, що Харківська область - не їхня приватна власність. Тому зазначу, що реальну оцінку їхнім діям вже дають правоохоронні органи: стосовно деяких з цих осіб зараз здійснюються певні слідчі дії, про які, я певен, ви скоро дізнаєтеся», - написав Кучер.

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Також, за його словами, на голову та депутатів обласної ради «чиниться тиск». «Ми все бачимо, все розуміємо, і не сумнівайтеся – на все буде адекватна відповідь», - заявив голова Харківської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, Управління комунікації Національної поліції України заявило про викриття злочинної групи, яка у період 2018-2019 років на території Харкова, Харківської та інших областей створили ряд суб’єктів підприємницької діяльності з метою використання їх реквізитів та розрахункових рахунків у злочинних схемах.

В поліції зазначили, що "один із заступників керівника Харківської обласної ради причетний до лобіювання інтересів злочинної групи, яка, використовуючи комунальні підприємства все тієї ж Харківської обласної ради та різних підрозділів Харківської ОДА, отримувала перемоги у тендерах та закупівлях підконтрольними суб’єктами господарювання.

Досудове розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців) Кримінального кодексу України.