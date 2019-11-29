У Чернівцях активісти пікетували митницю, поліція відкрила справу

У Чернівцях близько 20 активістів пікетували місцеву митницю з вимогою не призначати на керівні посади попередніх посадовців цього органу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Ніхто крім нас" Юрій Ковалець.

"Знову громада порушує питання корупції в митних органах Чернівецької митниці, знову ми бачимо призначення на посади одіозних керівників, які створювали та очолювали певні схеми на кордоні в період з 2014 по 2017 рік... А як заяви Президента України щодо знищення корупції в митниці та поповнення бюджетів? Натомість ми бачимо старі нові обличчя. Як вони проходили атестацію, критерій відбору тощо? Ми не маємо на меті жодних власних інтересів, окрім побудови правового суспільства, де кожен корупціонер буде відповідати перед законом", - йдеться у дописі активіста.

Активісти також записали відповідне відеозвернення до Президента України, де просять того особисто втрутитись у ситуацію з призначенням на посаду керівника ліквідаційної комісії Чернівецької митниці колишнього першого заступника начальника цієї митниці, якого вони звинувачують у причетності до контрабандних схем.

Натомість у поліції проти активістів відкрили кримінальне провадження за блокування роботи Чернівецької митниці.

28 листопада на спецлінію "102" надійшло повідомлення від працівників Чернівецької митниці Державної фіскальної служби про те, що група невідомих осіб заважає роботі вказаної установи. Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили всіх осіб і їхнім діям буде надана відповідна правова кваліфікація.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України. Причетним до вказаного правопорушення особам загрожує до п’яти років позбавлення волі.