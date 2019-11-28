Копа, який стріляв у харківському метро, залишили під вартою

Харківський апеляційний суд не задовольнив скаргу захисту і залишив під вартою працівника сектору патрульної поліції, Андрія Кобцева, який уночі 12 листопада відкрив вогонь із двох пістолетів на станції метро «Наукова».

Про це повідомила кореспондентові Укрінформу прессекретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

«У задоволенні апеляційної скарги відмовлено. Суд залишив у силі рішення слідчого судді – тримання під вартою», - зазначила Бондаренко.

Як стало відомо з відео UA: Харків, на судовому засіданні адвокат Кобцева Людмила Дробчак, посилаючись на медичну виписку, заявила, що поліцейський під час стрілянини не був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. При цьому вона нагадала, що він приймав певні медичні препарати, зокрема, «Кодтерпін», а під час затримання у нього виявили речовину як «сіль».

«Було висунуто прокурором припущення (під час судового засідання районного суду при обранні міри запобіжного заходу - ред.), що, і я, мабуть, зараз вибачуся перед моїм підзахисним, бо я також говорила, що могло бути передозування цими препаратами, однак, згідно виписки з медичної карти амбулаторного хворого, яка була надана обласним наркологічним диспансером, мій підзахисний не був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння», - заявила Дробчак.

Щодо «солі», то адвокатка запевняє, що Кобцев «знайшов цей пакет і планував його здати вранці з рапортом, згідно функціональних обов’язків, однак не встиг».

Також захист продовжує наполягати, що поліцейський не знав, що стріляв у спецпризначенців.

Як повідомляв Укрінформ, співробітник сектору патрульної поліції ГУ Нацполіції в Харківській області вночі 12 листопада, під час перебування на службі, влаштував стрілянину на станції метро «Наукова». Його роззброїли бійці підрозділу ТОР (підрозділ тактико-оперативного реагування Патрульної поліції). На щастя, ніхто не постраждав.

За даними Державного бюро розслідувань, яке займається слідством у цій справі, підозрюваний стріляв у бік спецпризначенців із двох пістолетів – табельної зброї та особистого револьвера, дозвіл на носіння якого мав при собі.

Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

Суд відправив поліцейського під варту на 60 діб.