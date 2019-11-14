Стрілянина у харківському метро: копа арештували без права на заставу

Московський районний суд Харкова обрав для 22-річного поліцейського, який відкрив вогонь на станції метро вночі 12 листопада, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі прокуратури Харківської області.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури – підозрюваного взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави», - зазначили у прокуратурі.

Сьогодні суд також розглядає клопотання прокуратури про відсторонення підозрюваного Андрія Кобцева від посади.

Як повідомляв Укрінформ, співробітник сектору патрульної поліції ГУ Нацполіції в Харківській області вночі 12 листопада, під час перебування на службі, влаштував стрілянину на станції метро «Наукова», на щастя, ніхто не постраждав.

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За даними Державного бюро розслідувань, яке займається слідством у цій справі, підозрюваний стріляв у бік спецпризначенців з двох пістолетів – табельної зброї та особистого револьвера, дозвіл на носіння якого мав при собі.

Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.