У житомирській школі учень розпилив газ, 13 дітей забрала “швидка”
Укрінформ
В одній зі шкіл Житомира учень розпилив на перерві газ, внаслідок чого до лікарень забрали 13 дітей.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
«Близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від директора однієї зі шкіл обласного центру про те, що під час перерви учень у роздягальні спортзалу випадково розпилив, ймовірно, сльозогінний газ», - розповіли в поліції.
Після інциденту до навчального закладу викликали «швидку», фахівці якої оглянули дітей, що перебували у приміщенні.
В поліції зазначили, що 12 дітей забрали на обстеження до міської лікарні, а одного учня – в обласні дитячу лікарню.