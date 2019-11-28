У житомирській школі учень розпилив газ, 13 дітей забрала “швидка”

В одній зі шкіл Житомира учень розпилив на перерві газ, внаслідок чого до лікарень забрали 13 дітей.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

«Близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від директора однієї зі шкіл обласного центру про те, що під час перерви учень у роздягальні спортзалу випадково розпилив, ймовірно, сльозогінний газ», - розповіли в поліції.

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Після інциденту до навчального закладу викликали «швидку», фахівці якої оглянули дітей, що перебували у приміщенні.

В поліції зазначили, що 12 дітей забрали на обстеження до міської лікарні, а одного учня – в обласні дитячу лікарню.