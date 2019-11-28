До Одеси прибув французький корвет Commandant Birot

До Одеси прибув французький корвет Commandant Birot

Укрінформ
До Одеського порту сьогодні зайшов корвет ВМС Франції F796 Commandant Birot.

Про це повідомляє пресслужба морського порту.

"Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom.

Програма візиту Commandant Birot до українського порту передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена та інші заходи.

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Французький військовий корабель перебуватиме в Одесі до 1 грудня.

Нагадаємо, легкий корвет F796 Commandant Birot введено до складу ВМС Франції в 1984 році. Його довжина - 80 м, ширина - 10 м, швидкість - 24 вузли, дальність плавання - 4500 миль, екіпаж - 90 осіб. Озброєння: 100-міліметрова корабельна універсальна артустановка 100 mm AA Mle 68; дві 20-мм гармати АА F2; чотири 12,7 мм кулемети; чотири торпедні апарати 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; чотири ракети Exocet MM40.

Основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

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