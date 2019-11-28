На Дніпропетровщині спалили авто поліцейського

У Покрові на Дніпропетровщині підпалили автомобіль співробітника поліції, зловмисника встановлено й затримано.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Близько 4-ї ранку до поліції звернувся оперуповноважений Покровського ВП та повідомив, що горить його автомобіль «Мазда-6». На місці слідчо-оперативна група виявила пусту каністру від пального та інші речові докази, які свідчили про підпал», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 33-річний місцевий житель.

За фактом пошкодження майна слідчими Покровського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця).

Крім того, за місцем мешкання чоловіка провели обшук, в ході якого вилучили пістолет та патрони. Їх направили на експертизу. За незаконне зберігання зброї в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ.

Затриманому загрожує від 6 до 15 років позбавлення волі.