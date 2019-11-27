У Токіо збудують 70-поверховий дерев’яний хмарочос

Японська девелоперська компанія Sumitomo Forestry, що існує з 1691 року, готує проєкт будівництва 350-метрового 70-поверхового хмарочоса з колод у центрі Токіо.

Про це повідомляє mind.ua.

За розрахунками проєктувальників, на спорудження колосальної будівлі, що стане найвищою в Японії, піде 184 000 кубометрів деревини. Завершити будівництво компанія планує до свого 350-річного ювілею в 2041 році.

Хмарочос W350 на 90% складатиметься із дерева і лише на 10% – з металоконструкцій. Його оціночна вартість становить 600 млрд ієн ($5,6 млрд). Це вдвічі вище за витрати на зведення в Токіо аналогічної будівлі зі сталі та бетону, але, якщо перший у своєму роді хмарочос доведе свою життєздатність, такі висотні будівлі з дерева в міру вдосконалення технології дешевшатимуть.

У презентаційному відео проєкту W350 представник Sumitomo Forestry розповідає, що хмарочос з колод допоможе людям усвідомити, що дерева – це цінність. Будівля покликана «пожвавити» лісову індустрію та інтерес людей до лісонасаджень. Компанія оголосила своєю метою «трансформувати місто в ліс» і запевнила, що хмарочоси з колод, покриті зеленими рослинами, будуть стійкими до землетрусів і пожежобезпечні.

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Нагадаємо, що найвища будівля з дерева наразі побудована у Відні. Окрім того, 300-метровий хмарочос з деревини планують побудувати у центрі Лондона.

Фото: Sumitomo Forestry