Кличко заявив, що готовий взяти Садового на поруки
Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшов на судове засідання до Андрія Садового. Звертаюся до суду з клопотанням про взяття мера Львова на поруки", - написав Кличко.
Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд у середу, 27 листопада, розпочав обирати запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому.
У залі суду присутній Садовий, його дружина Катерина, адвокати і колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк і Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати у суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.
САП 21 листопада вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.
У прокуратурі заявляли, що клопотатимуть у суді про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.
Фото: facebook.com/merkieva