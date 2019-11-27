У Тернополі на "Ходу мужності" вийшли півтори тисячі артилеристів

Грандіозний марш захисників "Хода мужності" проходить у Тернополі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Марш організований з нагоди виводу підрозділів 44-ої окремої артилерійської бригади з зони проведення операції Об’єднаних сил. Участь у ході беруть 1,5 тис. військовослужбовців. Усі вони протягом тривалого часу боронили територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Військовослужбовці пройдуть центральними вулицями міста з бойовим прапором до палацу культури «Березіль», де відбудуться урочистості, нагородження військових», - розповів кореспонденту агентства пресофіцер 44-ї окремої артбригади Юрій Кульпа.

За його словами, під час маршу армійці вшанують загиблих Героїв АТО біля меморіальної стели.

Також, за участю студентів тернопільських навчальних закладів відбудеться флешмоб «Найчисельніший урок мужності», під час якого сотні студентів одночасно скандуватимуть: «Вітаємо з поверненням захисників додому!».

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Окрім цього, у рамках презентують музичний кліп Андрія Підлужного «Падаючи на сніг», в пам’ять про загиблих героїв 44-ї окремої артилерійської бригади, та святковий концерт за участю музикантів з гурту «Тінь сонця».

Фото: UA: Тернопіль