Іще одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу

Компанія Atlasglobal слідом за основним турецьким авіаперевізником Turkish Airlines призупинила польоти до міжнародного аеропорту "Одеса" - рейси тимчасово скасовуються в рамках реструктуризації компанії.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"У рамках реструктуризації з метою поліпшення сервісу авіакомпанія Atlasglobal тимчасово призупиняє виконання рейсів з 26 листопада по 21 грудня 2019 року по всьому світу", - зазначається в повідомленні.

Інформацію про повернення коштів пасажирам, чиї рейси мали відбутися в зазначений період, буде оголошено 16 грудня на офіційному сайті авіакомпанії. Продаж квитків також буде призупинено до 16 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Turkish Airlines, літак якої постраждав 21 листопада, скасувала всі рейси в Одесу до 29 листопада.

У міжнародному аеропорту Одеси уточнили, відповідаючи на запит кореспондента Укрінформу, що компанія проводить внутрішнє розслідування причин авіаінциденту. У зв'язку з цим, до отримання офіційних висновків робочої групи, а/к Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу до 29 листопада".

21 листопада у літака рейсу ТК 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото: Пушкинская