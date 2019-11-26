Масштабна ДТП на трасі "Київ-Одеса": поліція відкрила дві справи

Через масштабну аварію на трасі Київ-Одеса, у якій сьогодні зіштовхнулися 11 транспортних засобів, відкрито два кримінальних провадження - про порушення правил дорожнього руху та неналежне утримання доріг.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито два кримінальних провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За фактом порушення стандартів, щодо утримання автомобільних доріг в безпечному стані, зокрема посипання слизьких ділянок піском відкрито кримінальне провадження за статтею 288 (Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на 226 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Фурманка Уманського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП пошкоджено 10 автомобілів та 1 рейсовий автобус.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 особи звернулися за медичною допомогою, одну особу госпіталізовано.

Фото: ДСНС