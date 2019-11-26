На трасі “Київ — Одеса” у ДТП потрапили 10 авто і автобус з пасажирами

26 листопада о 06:54 в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» в умовах ожеледиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 11 транспортних засобів.

Про це повідомляє УДСНС України у Черкаській області.

“До ДТП потрапило 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням «Варшава - Херсон». В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. Внаслідок ДТП травмовано 3 особи з легкових та вантажних автомобілів”, - йдеться у повідомленні.

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До ліквідації наслідків ДТП залучені рятувальники на спеціальному автомобілі та 6 осіб особового складу.

Рух по трасі відбувається у реверсному режимі.