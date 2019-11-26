НАБУ проводить обшуки у Нацполіції Львівщини
Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
“Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у приміщеннях Головного управління Національної поліції у Львівській області”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців.
Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
Дане розслідування детективи НАБУ проводять з липня 2019 року.