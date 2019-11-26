Керівнику Одеської митниці спалили авто — Нефьодов

Вночі на закритій стоянці митниці спалили автомобіль, що належав сім'Ї в.о. голови Одеської митниці Ігоря Резніка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов і закликав правоохоронців України оперативно розслідувати злочин.

"Вночі на закритій стоянці митниці спалили Skoda Octavia, яка належала сім‘ї Ігоря Резніка, в.о. керівника Одеської митниці. На відео видно, що хтось перебрався через паркан, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів — від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами", - написав Нефьодов.

Як приклад активної боротьби з контрабандою, що зараз ведеться на українській митниці, він назвав затримання 25 листопада в Одесі контейнера із технікою Apple та Sony на 300 тисяч доларів і складення протоколів на 5,7 мільйона гривень щодо 4-х нових авто BMW.

Нефьодов публічно звернувся до МВС, СБУ та Національної поліції забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину. "Боротьба із контрабандою — це війна, і ми мусимо перемогти!" - зазначив він.

Правоохоронці відкрили провадження через пожежу легкового автомобіля.

Про це інформує Малиновський відділ поліції в м. Одесі.

"Подія сталася близько четвертої ранку на автостоянці Одеської митниці. На місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. За попередніми висновками експертів, причиною загоряння транспортного засобу став підпал", - йдеться у повідомленні.

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до цього злочину.

Триває досудове розслідування.

Фото: Facebook Максима Нефьодова