Вибух у Харкові: у поліції розповіли деталі та основну версію слідства

Саморобний вибуховий пристрій на основі тротилу знаходився на асфальті і спрацював уже після того, як машина харківського адвоката Андрія Гагуна від’їхала на приблизно 10 метрів, саме тому чоловік не постраждав.

Про це в коментарі журналістам на місці події розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

«Вибухотехніками попередньо було встановлено, що пристрій був саморобний і основу його становив тротил. Водій автомобіля від’їхав на метрів десять, після чого стався вибух. Я так розумію, що вибуховий пристрій знаходився під днищем автомобіля і не був прикріплений до автомобіля, або злочинці його, скажімо так, погано закріпили, і він відпав, тому, на щастя, ніхто з громадян не постраждав», - пояснив Чиж.

Враховуючи те, що власник машини – адвокат, основною версією слідства є замах, пов'язаний із професійною діяльністю.

«Інші версії вже будуть висунуті в ході розслідування», - зазначив начальник слідчого управління.

Як повідомляв Укрінформ, у дворі житлового будинку на вул. Чайковського, 6 вибухнула Toyota Camry, коли її власник, адвокат, почав рух. Чоловік не постраждав, у нього лише подряпини на руках. Вибухова хвиля пошкодила загалом 5 машин і кілька вікон у будинку.

Читайте також: У Харкові підірвали машину адвоката

Подію адвокат пов’язує із професійною діяльністю.

Машину з європейською реєстрацією, на якій імовірні зловмисники пересувалися, знайшли спаленою на пустирі на вул. Пушкінській.

За даними ЗМІ, власник машини Андрій Гагун є колишнім працівником прокуратури та зятем колишнього першого заступника прокурора області Володимира Суходубова.

Читайте також: У Харкові знайшли спалений Opel ймовірних підривників машини адвоката

Крім того, стало відомо, що в тому ж будинку на вул. Чайковського проживає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Це журналістам підтвердив адвокат Гагун, та наголосив, що замах скоєно саме на нього.

«Я повідомив усю інформацію слідству. Помічав, що пару днів за мною стежили, машина», - сказав Гагун.

Правоохоронці інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: hk.npu.gov.ua