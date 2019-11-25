У Харкові підірвали машину адвоката

У Харкові у дворі на вул. Чайковського, 6 близько 10:15 підірвали машину Toyota Camry адвоката Андрія Гагуна, коли той сів за кермо.

Про це сам Гагун, який практично не постраждав, на місці пригоди розповів у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Живу в цьому будинку. Виїздив - і вибух. Сів за кермо, рушив – і пролунав вибух. Пристрій був під машиною. Я не постраждав. Руки ось лише подряпані. Також пошкоджено машини, що були поруч. Була вибухова хвиля така… Поліція припускає, що це саморобний вибуховий пристрій», - розповів адвокат.

Вибух чоловік пов’язує з професійною діяльністю, але поки подробиць не повідомляє. Час від часу він отримував телефонні погрози з прихованих номерів.

«Вважаю, що мене хотіли залякати, щоб я полишив займатися адвокатською та правозахисною діяльністю», - заявив Гагун.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, вибух пошкодив п’ять машин, люди не постраждали.

«Ніхто з громадян не постраждав. Механічні ушкодження отримали 5 автівок, що знаходилися в епіцентрі вибуху. Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації. Наказом начальника ГУ НП в Харківській області введена поліцейська операція «Перехоплення», - поінформували в управлінні.

Правоохоронці інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: UA: Харків