У Харкові знайшли спалений Opel ймовірних підривників машини адвоката
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківщини.
«Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Це приблизно в 10-ти хвилинах їзди від місця вибуху. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину зникли з місця. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти», - зазначили в поліції.
Як повідомляв Укрінформ, у дворі житлового будинку вибухнула Toyota Camry, коли її власник, адвокат, почав рух. Чоловік не постраждав, у нього лише подряпини на руках. Вибуховою хвилею пошкоджено ще чотири автівки та кілька вікон будинку. Подію адвокат пов’язує із професійною діяльністю.
За даними ЗМІ, власник машини Андрій Гагун є колишнім працівником прокуратури та зятем колишнього першого заступника прокурора області Володимира Суходубова.
Правоохоронці інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Фото: hk.npu.gov.ua