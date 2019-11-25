У Харкові знайшли спалений Opel ймовірних підривників машини адвоката

У Харкові знайшли спалений Opel ймовірних підривників машини адвоката

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Укрінформ
Правоохоронці знайшли вщент вигорілу машину Opel Vectra, на якій імовірні закладники вибухового пристрою, який спрацював під машиною адвоката на вул. Чайковського, 6 уранці, втекли з місця події.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківщини.

«Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Це приблизно в 10-ти хвилинах їзди від місця вибуху. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину зникли з місця. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти», - зазначили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у дворі житлового будинку вибухнула Toyota Camry, коли її власник, адвокат, почав рух. Чоловік не постраждав, у нього лише подряпини на руках. Вибуховою хвилею пошкоджено ще чотири автівки та кілька вікон будинку. Подію адвокат пов’язує із професійною діяльністю.

За даними ЗМІ, власник машини Андрій Гагун є колишнім працівником прокуратури та зятем колишнього першого заступника прокурора області Володимира Суходубова.

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Правоохоронці інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: hk.npu.gov.ua

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