В райадміністраціях Запоріжжя готуються до масштабного скорочення

Протягом двох місяців районні державні адміністрації Запорізької області мають скоротити 680 працівників.

Відповідна інформація міститься в розпорядженні голови Запорізької ОДА.

"З метою оптимізації структури та штатних розписів районних державних адміністрацій області зобов’язую зменшити з 01.02.2020 граничну штатну чисельність працівників районних державних адміністрацій Запорізької області", - йдеться у розпорядженні.

В додатку до цього пункту зазначається, що гранична штатна чисельність працівників зменшується на 680 людей.

На першому місці за кількістю працівників, яких необхідно скоротити, — Запорізька РДА. Вона "схудне" на 55 осіб. На останньому — Великобілозерська, де нарахували лише 8 "зайвих" співробітників.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації доручено враховувати зміни, що відбудуться найближчим часом, при визначенні обсягів фондів оплати праці працівників і видатків на утримання районних державних адміністрацій.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. У червні Кабінет міністрів схвалив скорочення з 1 січня 2020 року штату обласних державних адміністрацій (ОДА) та районних державних адміністрацій (РДА) на 50%.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував скорочення державних службовців на 8% до кінця року. Звільнити повинні 18 тис. 449 чиновників, в основному в районних державних адміністраціях. Це пов’язано з тим, що представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій.