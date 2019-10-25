Зеленський доручив наступного року урізати витрати на чиновників

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки державного бюджету на 2020 рік і доручив на 10% скоротити видатки на утримання чиновників.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

“Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників. Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету”, - йдеться у дописі.

Водночас Президент запевнив, що це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Зростання економіки України в наступному році має прискоритися За словами Зеленського, таке зменшення видатків на чиновників дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету.до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол.