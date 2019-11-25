Схема на 20 мільйонів: СБУ накрила типографії, що друкували фальшиві акцизи

Служба безпеки України викрила схему виготовлення та реалізації підробних марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. За час функціонування незаконного механізму зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес мешканці Львівської та Київської областей. Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах на Львівщині. Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один із недержавних поштових сервісів та через кур'єрів. Внаслідок діяльності фальшувальників відбувалася масштабна легалізація алкосурогату та контрафактних цигарок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі, організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їх виготовлення, чорну бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 с. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

До Солом’янського районного суду Києва скеровано обвинувальні акти щодо 8 фігурантів справи.