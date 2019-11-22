СБУ перекрила схеми "чорних лісорубів" у Карпатах майже на 2 мільйони

Масштабне розкрадання та незаконний експорт гуртових партій деревини до ЄС блокувала у західних регіонах нашої держави Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Посадовці Держлісагентства на Закарпатті організували механізм протиправної легалізації лісопродукції афілійованими фірмами для нелегального продажу за кордон. Для «узаконення» лісу вони застосовували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних реальних підприємців. Також на їх основі виготовляли сертифікати для оформлення митної документації. За оперативною інформацією, протиправна діяльність зловмисників завдала державі втрат майже на 1,5 мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

Також СБУ викрила тимчасово виконуючого обов’язки директора лісгоспу у Івано-Франківській області на незаконній реалізації деревини на суму майже пів мільйона гривень.

Посадовець збував місцевому підприємцю цінні породи дерев, зокрема дуб, за штучно заниженою вартістю. Для цього фігуранти справи вносили недостовірні відомості до звітно-облікової документації та використовували підроблені товарні накладні.

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В обох випадках у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до оборудок.

СБУ посилює боротьбу з незаконними вирубками лісу у західних регіонах країни на виконання підписаного Президентом України Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

Фото: ssu.gov.ua