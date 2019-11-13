На Житомирщині вирубали 7 гектарів лісу для незаконного експорту деревного вугілля
Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.
«Загалом зрубано лісових насаджень на орієнтовній площі близько 7 га. У подальшому така сировина перероблялася на деревне вугілля, яке фасувалося у мішки та експортувалося до країн Західної Європи», - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються обставини злочину та причетність до нього інших осіб, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену лісосировину і деревне вугілля, а також транспортні засоби.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні правоохоронці викрили масштабне розкрадання лісоматеріалів з подальшим експортом переробленої деревини до країн ЄС.
За попередніми оцінками, упродовж 2018-2019 років зловмисники встигли вивезти за кордон продукції на понад 14 мільйонів гривень.