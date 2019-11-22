Шторм на Азові: з острова Бірючий евакуювали 11 осіб

З острова Бірючий (смт Кирилівка Запорізької області) на суходіл рятувальники евакуювали 11 людей.

Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

"Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл 11 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівки", - повідомили рятувальники.

Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги пов’язаної з негодою від мешканців смт Кирилівка не надходило.

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У ДСНС зазначають, що що інженерна техніка та особовий склад перебуватимуть на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження.

Як повідомлялось, з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у смт Кирилівка Якимівського району. Через шторм затопило близько 40 баз відпочинку. Вода сягає метра. Бази не працюють.

Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою.

Сьогодні близько 15:40 рятувальники ДСНС передислокували плаваючий транспортер з тягачем з Аварійно-рятувальної частини АРЗ СП смт Семенівка (Мелітопольський район) на острів для того, щоб оперативно надати допомогу населенню та провести невідкладну евакуацію у разі потреби.

Фото: ДСНС