Зеленський призначив голову району на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Неделька головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Неделька Андрія Миколайовича головою Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області", - йдеться у документі.

Перед цим Президент звільнив з цієї посади Віктора Романова у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

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Раніше Неделько обіймав посаду заступника директора Департаменту агропромислового розвитку в Херсонській обласній державній адміністрації.