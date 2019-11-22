У Хмельницькому представили нового голову ОДА

У Хмельницькому заступник голови Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового очільника обласної державної адміністрації Дмитра Габінета.

Про це повідомляє Depo. Хмельницький.

Указ про його призначення Президент України підписав напередодні, 21 листопада.

"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Дмитро Габінет народився 9 серпня 1983 року у Хмельницькому. Вчився у Хмельницькому університеті управління та права. За інформацією на його сторінці у соцмережі, має й закордонну освіту – закінчив Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща). Науковий ступінь здобував в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Представили нового очільника Хмельницької облдержадміністрації / Фото: Depo.Хмельницький

Згідно з декларацією, проживає з матір'ю у хмельницькій квартирі.