У Хмельницькому представили нового голову ОДА
Про це повідомляє Depo. Хмельницький.
Указ про його призначення Президент України підписав напередодні, 21 листопада.
"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
Дмитро Габінет народився 9 серпня 1983 року у Хмельницькому. Вчився у Хмельницькому університеті управління та права. За інформацією на його сторінці у соцмережі, має й закордонну освіту – закінчив Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща). Науковий ступінь здобував в Інституті законодавства Верховної Ради України.
Представили нового очільника Хмельницької облдержадміністрації / Фото: Depo.Хмельницький
Згідно з декларацією, проживає з матір'ю у хмельницькій квартирі.