В Україні вперше провели трансплантацію нирки у районній лікарні

В Україні було успішно проведено першу трансплантацію нирки у лікарні районного рівня в місті Ковель.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V ст., яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що Ковельське міське територіальне медичне об’єднання отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів 19 вересня 2019 року.

До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках було проведено лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі близько 3 тисяч подібних операцій на рік.

"Підготовка подружжя до операції тривала 6 місяців. Ця трансплантація - результат великої і злагодженої роботи мультидисциплінарної команди: лікарів урологів, анестезіологів, хірургів, трансплант-координатора та юристів. Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади", - наголосили в МОЗ.

Як повідомлялося, один з пріоритетів діяльності уряду на 2020 рік визначено розвиток системи трансплантації в Україні.