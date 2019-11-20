Сумським ОСББ допоможуть з енергомодернізацією будинків

Сумська міська рада та ДУ «Фонд енергоефективності» підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає об’єднання зусиль у напрямку енергомодернізації будинків, де створено ОСББ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми рухаємося до однієї мети – стимулювання інструментів енергозбереження та раціонального споживання енергії, тому фінансування заходів, націлених на реалізацію таких проєктів, для нас є пріоритетним. При цьому прагнемо якнайширше впроваджувати відповідні заходи не лише в бюджетній сфері, а й у житловому секторі, бо йдеться про заощадження енергоресурсів і коштів співвласників будинків, комфортні умови в оселях сумчан, якщо це утеплення, то також про зовнішній вигляд будівель та продовження терміну їх експлуатації. Завдяки Фонду енергоефективності нам вдасться охопити відповідними заходами більше багатоповерхівок», – зазначив під час підписання Меморандуму мер Сум Олександр Лисенко.

Він назвав підписання Меморандуму важливим кроком на шляху енергоефективності та енергоощадливості, де обласний центр має амбітні плани, що, зокрема, відображено в Плані дій зі сталого енергетичного розвитку в рамках Угоди мерів, та ряді місцевих ініціатив.

Підписанням даного документа сторони взяли зобов’язання впроваджувати в Сумах інструменти стимулювання енергозбереження та підтримки заходів, спрямованих на підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.

У рамках реалізації Меморандуму міська рада та ДУ «Фонд енергоефективності» впроваджуватимуть Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», що передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ (а таких наразі в Сумах зареєстровано 272) на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Програма затверджена 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%. Очікуваний середній рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проєктів, що фінансуються в рамках Програми, становить у межах 20%.

«Енергодім» реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН). Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

«Реалізація програми дозволить не лише економити на комунальних послугах та підвищити рівень енергоефективності житла, а й забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави у сфері енергоефективності, сприятиме зниженню рівня викиду парникових газів СО2 та впровадженню заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів», – повідомив фінансовий директор Фонду енергоефективності В’ячеслав Коваль.

У Сумах вже цього року планується затвердження міської програми, за якою коштами міського бюджету відшкодовуватимуть відсотки за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках Програми «Енергодім».

Разом із цим, повідомив мер Лисенко, в Сумах і надалі з міського бюджету компенсовуватимуть ОСББ відсотки за «теплими кредитами», на що лише за 10 місяців поточного року спрямували понад 0,5 млн грн, та фінансуватимуть проведення капітальних ремонтів – на ці потреби у 2019 році передбачили 16,5 млн гривень.