У Львові - велика аварія, кільком районам обмежили подачу води

На головному магістральному водогоні «Стрий - Львів» сталася наймасштабніша за останнє десятиріччя аварія, тому центр Львова та декілька районів міста переведені на погодинне постачання води.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

«Вийшла з ладу чавунна засувка на головному магістральному водогоні 1978 року побудови. Це перша така масштабна аварія за останні 10 років. Ремонтні роботи надзвичайно складні, нам доведеться зупинити водозабір у м. Стрий та спустошити понад 20 км трубопроводу, змонтувати нову засувку, промити і знову наповнити водою увесь об’єм водогону”,- зазначив головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

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На час зупинки водозабору вода до Львова буде подаватись за графіком по декілька годин на день. До аварійних робіт залучені 9 одиниць спецтехніки та кілька ремонтних бригад.

Відновити стабільне водопостачання у повному обсязі заплановано з 18.00 год. 20 листопада.

Фото: Львівська міськрада