У Бердянську прорвало колектор

У Бердянську на вулиці Консульській стався порив на напірному колекторі. Комунальники запевняють, що водопостачання міста не зупинено.

Про це повідомляє прес-служба КП "Бердянськводоканал".

"17 листопада стався порив на напірному колекторі на вул. Консульській (неподалік від перехрестя вул. Консульській з Азовським проспектом). На даний момент вжито екстрених заходів для локалізації аварії. Для усунення пориву викликані чотири аварійні бригади та виведено два екскаватори. До робіт залучено санбочки й мулососи міськводоканалу і сторонніх організацій. Підприємство працює в аварійному режимі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Києві ремонтують Мостицький колектор

За словами головного інженера Бердянськводоканалу Андрія Бурлея, якщо виникне необхідність в перекритті водопостачання, жителів міста додатково сповістять.

Зазначається, що прорив викликаний великим зносом труби колектора. Роботи з ліквідації аварії ускладнені ґрунтовими водами. Стоки, які виходять назовні, збираються в санбочку.

Як повідомлялося, 27 січня цього року в Бердянську сталася аварія на магістральному колекторі. Тоді була паралізована робота всієї каналізаційної системи міста. Люди набирали воду з моря, рятувальники організували підвезення води, а комунальники змонтували тимчасовий вузол перекачування стоків. Він працює в курортному місті досі.

На ремонтно-відновлювальні роботи необхідно близько 85 млн грн. Відповідні документи міська влада направила в Кабмін. Документи опрацьовані та узгоджені з профільними міністерствами, але фінансування поки що не отримано.