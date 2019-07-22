У Києві ремонтують Мостицький колектор

У Подільському районі Києва тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому каналізаційному колекторі глибокого залягання.

Про це інформує пресслужба "Київводоканалу".

"В рамках ліквідації аварії на Мостицькому колекторі виконано комплекс робіт для зупинення процесів просідання грунту. Встановлено капітальні перегородки, які дали змогу стабілізувати ситуацію для проведення подальших робіт. Крім того, продовжено обвідний трубопровід для розширення ділянки протиаварійних заходів. Обвідний трубопровід довів свою працездатність – робота каналізаційної системи забезпечується в штатному режимі. Жителі масивів, які обслуговує Мостицький колектор, залишаються з водопостачанням та водовідведенням у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані заходи дозволили розпочати активні підготовчі роботи для будівництва нової ділянки колектора поверх аварійної. Нова ділянка буде збудована із сучасних матеріалів, що є стійкими до газової корозії.

Станом на 22 липня рух транспорту в районі вул. Мостицької, 9 здійснюється по одній смузі.

Фото: Київводоканал

Як повідомляє "Київводоканал", аварія на Мостицькому колекторі Д = 1500-2000 1973 року будівництва сталася внаслідок дії газової корозії на залізобетонні труби, з яких в радянські часи зводилися каналізаційні мережі.

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У процесі транспортування стічних вод такою мережею через сірководень, який виділяється із стоків, з часом йде активна корозія верхньої частини колекторів: бетон стає крихким, сталева арматура іржавіє, труба втрачає міцність і руйнується.

Ситуація ускладнюється високим рівнем грунтових вод – в районі аварії протікає притока підземної річки Сорочий брід.

Колектор забезпечує водовідведення ж/м Виноградар, Пуща-Водиця та Вітряні Гори (частково) із загальною кількістю мешканців близько 90 тис. осіб.