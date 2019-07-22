Фунікулер зачинили на техогляд

Фунікулер у Києві відсьогодні, 22 липня, зачинено на щорічний технічний огляд.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

"Відсьогодні і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд. Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також плануємо оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку", - інформує підприємство.

Фунікулер з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Колія прокладена схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством "Київпастранс".

Споруджувався фунікулер впродовж 1902–1905 років, за часом спорудження є другим фунікулером в Україні після Одеського.