Через візит прем’єра ОАЕ у Києві до 24 липня можуть обмежити рух

У Києві 21-24 липня можливі незначні обмеження руху в зв’язку з візитом в Україну прем`єр-міністра ОАЕ Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума.

Про це повідомляє Управління державної охорони України у Facebook.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що 21-24 липня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом в Україну Й. В. Шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, віце-президента та прем`єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай", - йдеться в повідомленні.

В УДО зазначили, що застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду глава іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, регулюється Указом Президента України від 3 жовтня 2006 року.