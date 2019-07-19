П’ять тролейбусів тимчасово змінять рух по проспекту Бандери

У Києві в ніч проти 20 липня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 29, 30, 30К, 31, 34 через ремонт контактної мережі по проспекту Степана Бандери.

Про це повідомляє Київпастранс в Facebook.

"З 22:00 год. 19 липня до закінчення робіт (орієнтовно о 07:00 год. 20 липня) рух тролейбусів по проспекту Степана Бандери (на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Йорданської) буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Маршрут № 29 буде організовано від ст.м. «Дарниця» до ст.м. «Мінська».

Маршрут № 30 буде організовано від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна». Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом: - від вул. Кадетський Гай: 19:25, 19:45; - від ст. м. «Почайна» в напрямку вул. Милославської : 20:21, 20:41; - від вул. Милославської : 20:53, 21:15.

Маршрут № 30-К буде організовано від вул. Милославської до ст. м. «Мінська». Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом: - від вул. Сабурова: 20:23, 20:46; - від вул. Дегтярівської: 21:04, 21:28; - від ст. м. «Почайна» в напрямку вул. Милославської: 21:25, 21:49.

Маршрут № 31 буде організовано від вул. Милославської до ст. м. «Мінська». Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом: - від залізничної ст. «Зеніт»: 21:18, 21:31; - від вул. Милославської(до вул. Сабурова) : 20:24; - від вул. Сабурова: 21:04.

Маршрут № 34 буде організовано від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Маршрути заїздів тролейбусів №№ 29,30-К,31,34,37,37А,50 та 50-К в Куренівське ТРЕД буде скориговано. Маршрути виїздів тролейбусів №№ 29,30-К,31,34,37,37А та 50 з Куренівського ТРЕД будуть скориговані. Роботу автобусів маршруту № 101 буде подовжено та збільшено кількість рухомого складу.

Поінформовано, що о 07:00 рух буде відновлено за графіком.