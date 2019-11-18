Лікарні, ТЦ, готелі та будинки: “замінували” майже весь Харків

Лікарні, ТЦ, готелі та будинки: “замінували” майже весь Харків

Укрінформ
Харківські поліцейські перевіряють інформацію про мінування у місті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста, торговельних центрах, готелях, дитячих садках та житлових будинках надійшло на електронну пошту поліції 18 листопада”, - йдеться у повідомленні.

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За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Огляд місць подій триває.

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