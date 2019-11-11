З потяга "Харків-Київ" висадили пасажирів - шукали вибухівку

Вибухотехніки перевіряють поїзд №719 сполученням Харків-Київ через анонімне повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №719 Харків – Київ. Сьогодні близько 11 год. невідома особа повідомила поліцію про його замінування”, - йдеться у повідомленні.

Для проведення оперативних дій поїзд було зупинено об 11:12 на станції Миргород Полтавської області. Пасажирів висадили з потяга.

На місці працюють представники Нацполіції, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони Укрзалізниці.

В компанії просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалась.

Пізніше пресслужба АТ "Укрзалізниця" повідомила, що вибухівки у потязі не знайшли.

"Вибухотехніки та правоохоронці перевірили поїзд №719 Харків-Київ та не виявили в ньому вибухівку. Поїзд, який було зупинено об 11:12 на станції Миргород для проведення оперативних дій, відправився за своїм маршрутом о 13:31. Загальний час затримки поїзда склав 2 год. 19 хв.", - йдеться у повідомленні.