З потяга "Львів - Київ" "зняли" пів тисячі пасажирів - вибухівку не знайшли

На Житомирщині з потяга «Львів - Київ» евакуювали 500 пасажирів через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«7 листопада на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху в потязі «Львів-Київ». Правоохоронці проводять заходи, необхідні для перевірки повідомлення», - йдеться у повідомленні.

Потяг зупинили для обстеження на залізничній станції неподалік Коростеня.

Правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної території та евакуювали 500 пасажирів.

Згодом поліція Житомирської області повідомила у Facebook, що вибухівки у потязі не знайшли.

«Правоохоронці об 11.20 завершили огляд пасажирського потяга, зупиненого для перевірки у Коростенському районі Житомирщини. Жодних небезпечних пристроїв та речовин не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Пасажири повертаються до вагонів та зможуть продовжити поїздку.