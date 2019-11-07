З потяга "Львів - Київ" "зняли" пів тисячі пасажирів - вибухівку не знайшли
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«7 листопада на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху в потязі «Львів-Київ». Правоохоронці проводять заходи, необхідні для перевірки повідомлення», - йдеться у повідомленні.
Потяг зупинили для обстеження на залізничній станції неподалік Коростеня.
Правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної території та евакуювали 500 пасажирів.
Згодом поліція Житомирської області повідомила у Facebook, що вибухівки у потязі не знайшли.
«Правоохоронці об 11.20 завершили огляд пасажирського потяга, зупиненого для перевірки у Коростенському районі Житомирщини. Жодних небезпечних пристроїв та речовин не виявлено», - йдеться у повідомленні.
Пасажири повертаються до вагонів та зможуть продовжити поїздку.