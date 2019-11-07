З потяга

З потяга "Львів - Київ" "зняли" пів тисячі пасажирів - вибухівку не знайшли

Оновлено
Укрінформ
На Житомирщині з потяга «Львів - Київ» евакуювали 500 пасажирів через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«7 листопада на електронну пошту поліції надійшов лист про загрозу вибуху в потязі «Львів-Київ». Правоохоронці проводять заходи, необхідні для перевірки повідомлення», - йдеться у повідомленні.

Потяг зупинили для обстеження на залізничній станції неподалік Коростеня.

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Правоохоронці обмежили доступ до потенційно небезпечної території та евакуювали 500 пасажирів.

Згодом поліція Житомирської області повідомила у Facebook, що вибухівки у потязі не знайшли.

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«Правоохоронці об 11.20 завершили огляд пасажирського потяга, зупиненого для перевірки у Коростенському районі Житомирщини. Жодних небезпечних пристроїв та речовин не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Пасажири повертаються до вагонів та зможуть продовжити поїздку.

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