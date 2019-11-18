В одеській школі - спалах вірусу коксакі, учнів відправили на карантин

Медики виявили в Одеській загальноосвітній школі №63 зараження великої групи дітей вірусом коксакі, що відноситься до категорії респіраторних інфекцій і є дуже заразним. Учнів відправили на карантин.

Таку заяву оприлюднила керівник департаменту освіти і науки Одеської міськради, закликавши батьків та родичів школярів не відправляти на уроки своїх дітей у разі підвищення температури, недомагання, блювоти чи діареї та виявлення висипів одночасно на слизовій рота, долонях і ступнях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипами на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким вона контактувала", - зазначила Буйневич.

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Очільник департаменту звернулась до батьків із застереженням: "Уже не просимо, а переконливо вимагаємо: оберігайте від небезпеки своїх і чужих дітей. Не варто приховувати, що у дитини температура, годуючи його ліками і при цьому змушуючи йти на уроки. Керівникам закладів рекомендується посилити контроль за станом вихованців. Якщо 30% школярів або вихованців дитсадка захворіє, закривати клас чи групу на карантин".

Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук, також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти, які не пройшли термічну обробку, і навіть через воду.