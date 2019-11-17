Українцям обіцяють понеділок без дощів, але з туманами

В Україні у понеділок, 18 листопада, утримається хмарна з проясненнями погода, без опадів, але з ранковими туманами.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"18 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на Одещині до 9°, у східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°, на Закарпатті та Прикарпатті до 16°.

У Києві та Київській області 18 листопада без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 1-3° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У наступні два дні, 19-20 листопада, синоптики також обіцяють без істотних опадів. У південних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень 20 листопада на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 5° морозу, вдень 4-9° тепла; у західних областях та на півдні Одещини вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°.

У Києві 19-20 листопада — без істотних опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

Упродовж 21-22 листопада зберігатиметься суха погода, лише у західних областях 21 листопада місцями невеликий дощ.

Температура 21 листопада в західній частині України вночі 2-8° тепла, вдень 7-13°; у східних областях (22 листопада і на півночі Лівобережжя) вночі 4-10° морозу, вдень близько 0°; на решті території 21 листопада вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла; 22 листопада вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.