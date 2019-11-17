Венецію очікує новий підйом рівня води - оголосили найвищий рівень небезпеки

У Венеції 17 листопада, очікується черговий підйом рівня води, місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки.

Про це повідомляє ANSA.

"У Венеції підтвердили прогноз підйому води на рівні 160 см", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що у другій половині дня рівень води у Венеції може досягнути 160 см над рівнем моря. Минулої ночі рівень води через приплив піднімався до 118 см. Місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки.

Як повідомлялося, негода в Італії спричинила надзвичайно сильну повінь у Венеції. 12 листопада рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року. Італійський уряд оголосив запровадження надзвичайного стану у потерпілих від повені районах провінції Венето, зокрема у Венеції.

15 листопада мер Венеції Луїджи Бруньяро розпорядився закрити площу Святого Марка. Були затоплені церкви, магазини і будинки в місті, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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