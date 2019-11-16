До +18°: синоптики порадували прогнозом погоди на вихідні

У суботу, 16 листопада, погода в Україні буде малохмарної.

Середня температура повітря вдень 16 листопада становитиме 9-11 градусів тепла, при цьому в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до 16 градусів, а на Закарпатті — до 18 градусів.

У ніч на неділю, 17 листопада в східних регіонах можливі заморозки, в інших регіонах вночі буде 1-6 градусів тепла.

Вдень 17 листопада збережеться тепла і сонячна погода. Середня температура повітря вдень складе всі ті ж 9-11 градусів, при цьому в Закарпатті похолодає до 15-17 градусів.