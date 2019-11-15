Зеленський змінив низку голів РДА у двох областях

Президент України Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у Запорізькій та Житомирській областях.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, у Запорізькій області Президент звільнив Артема Попова з посади голови Більмацької районної державної адміністрації і призначив його головою Приморської районної державної адміністрації.

Сергія Селевича глава держави звільнив з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації і призначив головою Приазовської районної державної адміністрації замість звільненої з цієї посади Наталії Романенко.

Окрім того, Президент перепризначив голову Пологівської районної державної адміністрації Артура Крупського та голову Розівської районної державної адміністрації Володимира Ревута.

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Глава держави також звільнив Сергія Бєлічева з посади голови Приморської районної державної адміністрації.

У Житомирській області Президент призначив Людмилу Димидюк головою Бердичівської районної державної адміністрації, Юрія Тарасюка - головою Коростенської районної державної адміністрації, Олександра Хомича - головою Чуднівської районної державної адміністрації.