Зеленський змінив низку голів РДА у двох областях
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, у Запорізькій області Президент звільнив Артема Попова з посади голови Більмацької районної державної адміністрації і призначив його головою Приморської районної державної адміністрації.
Сергія Селевича глава держави звільнив з посади голови Мелітопольської районної державної адміністрації і призначив головою Приазовської районної державної адміністрації замість звільненої з цієї посади Наталії Романенко.
Окрім того, Президент перепризначив голову Пологівської районної державної адміністрації Артура Крупського та голову Розівської районної державної адміністрації Володимира Ревута.
Глава держави також звільнив Сергія Бєлічева з посади голови Приморської районної державної адміністрації.
У Житомирській області Президент призначив Людмилу Димидюк головою Бердичівської районної державної адміністрації, Юрія Тарасюка - головою Коростенської районної державної адміністрації, Олександра Хомича - головою Чуднівської районної державної адміністрації.