Росія зміцнює окуповану частину Донбасу, роздаючи населенню свої паспорти

Росія активно зміцнює окуповану частину Донбасу громадянами РФ, роздаючи їм свої паспорти і лякаючи процесом реінтеграції.

Станом на 1 листопада 2019 року документи про російське громадянство отримали 296896 осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Днями в так званій "ДНР" відкривають одразу 5 додаткових пунктів прийому документів на оформлення громадянства Російської Федерації - два в Донецьку і по одному в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

"Це дасть можливість приймати додатково 200 громадян на добу", - заявив "т.в.о. начальника міграційної служби МВС ДНР" Руслан Ополоник.

Він додав, що з 12 листопада підрозділи міграційної служби на додаток до колишнього графіка стали працювати і в інші дні тижня, організовано також прийом громадян на подачу документів і неповнолітніх... Все робиться за прискореною і спрощеною процедурою, немов ідуть на рекорд.

Зовнішня політика "ДНР-ЛНР" теж будується на проросійськійї ідеології. Білборди зі слоганами "Наш вибір - Росія" давно вже стали звичним елементом місцевого інтер'єру на окупованому Донбасі.

Поки в Україні розмірковують про плани щодо реінтеграції Донбасу, ЗМІ так званої ДНР запустили проект з дискредитаціі України. Місцеві та російські депутати, активісти розповідають про якийсь "таємний" лист секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, де викладено основні положення проекту «безпечної реінтеграції» Донбасу.

"Згідно з документом, більшість жителів регіону не є «проукраїнськими», тому підлягають або переселенню в Росію, або «перевихованню». В якості методу «перевиховання» пропонується переселення жителів Донбасу в центральні й західні регіони України", - лякають місцеві ЗМІ своїх читачів.

Ось тільки деякі назви таких публікацій: Плани команди Зеленського з «реінтеграції» спрямовані на зачистку Донбасу від жителів - депутат; Плани «реінтеграції» Донбасу відображають безпрецедентний рівень дурості київської влади - депутат; Зеленський піде по шляху Гітлера, якщо підтримає проект РНБО з «реінтеграції» Донбасу - думка; Нелюдськість київського плану «реінтеграції» Донбасу - думка; Плани «реінтеграції» Донбасу відображають фашистську суть курсу команди Зеленського - депутат.

При таких темпах вже через короткий час Росія може заявити, що на території "ДНР-ЛНР" живуть виключно її громадяни, які, звичайно ж, не збираються реінтегруватися у "ворожу" країну, але дуже потребують захисту від її посягань.

Ну, а на "захист" Росія, як відомо, завжди готова...

Ольга Коростельова