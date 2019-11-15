Росія зміцнює окуповану частину Донбасу, роздаючи населенню свої паспорти

Росія зміцнює окуповану частину Донбасу, роздаючи населенню свої паспорти

Ольга Коростельова Ольга Коростельова
Укрінформ
Росія активно зміцнює окуповану частину Донбасу громадянами РФ, роздаючи їм свої паспорти і лякаючи процесом реінтеграції.

Станом на 1 листопада 2019 року документи про російське громадянство отримали 296896 осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Днями в так званій "ДНР" відкривають одразу 5 додаткових пунктів прийому документів на оформлення громадянства Російської Федерації - два в Донецьку і по одному в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

"Це дасть можливість приймати додатково 200 громадян на добу", - заявив "т.в.о. начальника міграційної служби МВС ДНР" Руслан Ополоник.

Він додав, що з 12 листопада підрозділи міграційної служби на додаток до колишнього графіка стали працювати і в інші дні тижня, організовано також прийом громадян на подачу документів і неповнолітніх... Все робиться за прискореною і спрощеною процедурою, немов ідуть на рекорд.

Зовнішня політика "ДНР-ЛНР" теж будується на проросійськійї ідеології. Білборди зі слоганами "Наш вибір - Росія" давно вже стали звичним елементом місцевого інтер'єру на окупованому Донбасі.

Поки в Україні розмірковують про плани щодо реінтеграції Донбасу, ЗМІ так званої ДНР запустили проект з дискредитаціі України. Місцеві та російські депутати, активісти розповідають про якийсь "таємний" лист секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, де викладено основні положення проекту «безпечної реінтеграції» Донбасу.

"Згідно з документом, більшість жителів регіону не є «проукраїнськими», тому підлягають або переселенню в Росію, або «перевихованню». В якості методу «перевиховання» пропонується переселення жителів Донбасу в центральні й західні регіони України", - лякають місцеві ЗМІ своїх читачів.

Ось тільки деякі назви таких публікацій: Плани команди Зеленського з «реінтеграції» спрямовані на зачистку Донбасу від жителів - депутат; Плани «реінтеграції» Донбасу відображають безпрецедентний рівень дурості київської влади - депутат; Зеленський піде по шляху Гітлера, якщо підтримає проект РНБО з «реінтеграції» Донбасу - думка; Нелюдськість київського плану «реінтеграції» Донбасу - думка; Плани «реінтеграції» Донбасу відображають фашистську суть курсу команди Зеленського - депутат.

При таких темпах вже через короткий час Росія може заявити, що на території "ДНР-ЛНР" живуть виключно її громадяни, які, звичайно ж, не збираються реінтегруватися у "ворожу" країну, але дуже потребують захисту від її посягань.

Ну, а на "захист" Росія, як відомо, завжди готова...

Ольга Коростельова

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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