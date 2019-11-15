У школі Рівного отруїлися троє учнів

Троє учнів у четвер отруїлися в одній зі шкіл Рівного.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

«В Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області 14.11.2019 надійшла інформація про те, що троє учнів Рівненської загальноосвітньої школи №1 ім. В.Короленка звернулися за медичною допомогою в лікувальні заклади м. Рівне з ознаками гострої кишкової інфекції. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в області та міського управління розпочато епідемічне розслідування та позапланова перевірка харчоблоку школи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до роботи в осередку залучені фахівці Рівненської регіональної державної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ України та Держпродспоживслужби, які проведуть необхідні лабораторно-інструментальні дослідження згідно з укладеними угодами з тендерних закупівель.