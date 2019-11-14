Медики перекрили трасу Київ-Чоп на Рівненщині через зарплатні борги

Понад три десятки медичних працівників Дубенської райлікарні перекрили міжнародну трасу біля в’їзду у місто Дубно на Рівненщині через невиплату заробітної плати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прийшли сюди, бо не можемо терпіти такої несправедливості і приниження. Ми не отримуємо зарплати з вересня. А в кожного - сім’ї, за що нам жити? Знаємо, створили труднощі водіям, пасажирам, але і нас треба зрозуміти. Може, нарешті, нас почують ті, від кого залежить виплата того, що нам належить», - сказала одна із працівниць Дубенської районної лікарні, яка попросила не називати її прізвища.

За її словами, блокувальники дороги планують свою акцію протесту продовжувати до 19-ї години.

На місці працюють правоохоронці, які спрямовують автотранспорт на об’їзну дорогу.

Як повідомляло агентство, рівно рік тому працівники Дубенської райлікарні влаштовували подібну акцію. Тоді це робили теж через затримку з виплати заробітної плати.