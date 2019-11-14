Шахтарі Луганщини почали отримувати заборговані зарплати — Волинець

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня розпочалися виплати гірникам ДП «Первомайськвугілля» заборгованості по заробітній платі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Голова МО НПГУ ДП «Первомайськвугілля» Роман Панчук повідомляє, що шахтарі отримали SMS про зарахування коштів по заробітній платі за червень, липень, серпень, вересень, 15% - за жовтень цього року. Шахтарі трьох шахт підприємства, які протестували під землею, піднялися на поверхню. Шахти працюють у звичайному режимі», - повідомив Волинець.

Він додав, що чекає на інформацію про зарахування зарплатних коштів на рахунки гірників від представників інших підприємств вугільної галузі.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook, що гроші на виплату заборгованості по зарплаті шахтарям уже на рахунках шахт.

Учора голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Державне казначейство перерахувало гроші двом вугільним об’єднанням області, і бухгалтери вугільних підприємств почали оформлювати надходження зарплатних коштів.