Шахтарі на Донеччині вже отримують заборговані зарплати — Кириленко

На Донеччині шахтарям державних підприємств уже перераховують на картки заборговану заробітну плату.

Про це 14 листопада на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Шахтарі отримують заборгованість по заробітній платі. Вчора ввечері на казначейські рахунки надійшло 411,8 млн грн. Кошти частково вже перераховані на зарплатні картки працівникам, решту буде перераховано сьогодні», - написав очільник області.

За його словами, ДП «Селидіввугілля» вже використало 77 млн грн, при використанні решти коштів буде погашена заборгованість за червень, липень, серпень, вересень та сплачено близько 30% заробітної плати за жовтень.

ДП «Мирноградвугілля» сьогодні повністю погасить заборгованість за серпень і вересень та сплатить 45% заробітної плати за жовтень.

ДП «Торецьквугілля» - погашена заборгованість за серпень-вересень і сьогодні буде сплачено 35% зарплати за жовтень.

ДП «ШУ «Південнодонбаське №1» - погашена заборгованість за вересень та сплачено 65% заробітної плати за жовтень.

Як повідомляв Укрінформ, гірники ДП «Селідіввугілля» та інших об’єднань збиралися 14 листопада в Краматорську провести пікетування Донецької обласної адміністрації, вимагаючи погашення заборгованості по заробітній платі в повному обсязі.